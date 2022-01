Sportmomenten van 2021: die magische dag op de Olympische Spelen

De Red Lions en Nafi Thiam pakken goud op dezelfde dag

Felice Mazzu, trainer van Union vat het als volgt samen: "Eerlijk gezegd heb ik het niet live gezien. Maar de prestatie van de hockeymannen was een fantastisch moment voor heel België, ook de medaille van Nafi. Ik vind dat deze medailles meer waarde hebben dan prestaties in andere sporten."

Sportvrouw van het jaar Nina Derwael kiest ook voor die dag. "Wij waren al in Oostende (voor verschillende vieringen) en dat zal voor mij altijd een speciale dag blijven."

Ook bij kersvers BOIC-voorzitter Jean-Michel Saive staat dat moment op zijn netvlies gebrand. "De Red Lions winnen van Australië, maar iets later staan ze allemaal samen naar de 800 meter van Nafi Thiam op de zevenkamp te kijken. Dat is voor mij het moment van de Spelen."

Red Lion Loïck Luypaert zal dat moment nooit vergeten. "Wij hadden net onze gouden medaille gekregen en vijf minuten later stonden we met 25 man rond een smartphone naar Thiam te kijken die haar tweede Olympische titel pakte. Dat was wel een heel intiem, maar cool momentje. Echt vet!"

"Olympische Spelen op zich waren hét moment van 2021"

Uiteraard is haar eigen medaille een persoonlijk hoogtepunt voor Nafi Thiam, maar de zevenkampster bekijkt het ook iets filosofischer. "De Spelen waren een lichtpuntje na twee jaar twijfels. Iets om naar uit te kijken voor alle atleten. Alleen al landen in Tokio was voor mij een groots moment."

Gewichthefster Nina Sterckx deelt die mening: "Door de coronacrisis moest je vaak alleen werken en in Tokio had iedereen het gevoel dat we samen eindelijk aan iets moois konden beginnen."

"Ik heb zeven Olympische Spelen meegemaakt als atleet, trainer of technisch directeur. Maar dit waren de moeilijkste uit mijn carrière", zegt Roger Lespagnard, de coach van Nafi Thiam.

"Door een positieve coronatest kon ik niet bij mijn atlete zijn tijden het verspringen en het speerwerpen. Dat was heel vervelend, maar uiteindelijk liep alles goed af."