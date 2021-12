IJslands afscheidscadeau voor Frank: "Nog nooit zalm in geschenkverpakking gezien"

Vidarsson is naast bondscoach van IJsland ook een van de regelmatige gasten in het wekelijkse voetbalpraatprogramma op Eén.



Gisteren vroeg de IJslander het laatste woord: "Frank, ik moet er nog even tussenkomen, want je gaat volgende week stoppen. Ik ben dan met vakantie. Naar IJslandse traditie moet ik iets voor jou achterlaten."

De ex-middenvelder van Lokeren en Cercle Brugge haalde een IJslandse zalm boven, voor de gelegenheid mooi ingepakt: "Je hebt nog nooit een zalm in een geschenkverpakking gezien", lachte Vidarsson.

"Dit is een speciaal gerookte zalm met de saus erbij. Je moet hem tussen kerst en Nieuw opeten en dan moet je mij een berichtje sturen of dit niet de allerlekkerste was die je ooit gegeten hebt." Dat beloofde een dankbare Raes te doen.