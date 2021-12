Tadej Pogacar maakt volgend jaar zijn debuut in de Ronde van Vlaanderen

"Tadej Pogacar kan goed op kasseien rijden. Als hij start in de Ronde van Vlaanderen, wil hij meestrijden met de besten."

Dat waren de woorden van zijn ex-ploegmaat Jasper Philipsen, toen in juli 2020 bekendgeraakte dat Pogacar voor het eerst de Ronde van Vlaanderen zou rijden. Vlaanderens Mooiste vond toen uitzonderlijk in het najaar plaats.

Maar na een memorabele eerste eindzege in de Tour zei de jonge Sloveen in datzelfde jaar vermoeid af voor de Ronde van Vlaanderen.



Anderhalf jaar later zal Pogacar dus wel voor het eerst meestrijden op de Oude Kwaremont en de Paterberg.

Onbekend terrein zijn de Vlaamse heuvels niet voor de Sloveense alleskunner, die in 2018 vijftiende eindigde in de Ronde van Vlaanderen voor beloften.

Met Fabio Baldato (2e in de Ronde van Vlaanderen van 1995 en 1996) heeft Pogacar bovendien een ploegleider met tonnen ervaring en tactisch vernuft in de Vlaamse koersen.