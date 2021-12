De ultieme gids voor het WK Darts: van de favorieten tot het torenhoge prijzengeld

Hou u klaar om "One Hundred and Eightyyy" weer te horen galmen. Vanaf vanavond trekt het grootste dartsfeest van het jaar zich weer op gang. In Ally Pally wordt de komende weken gestreden om de wereldtitel. Voor de pijltjes richting het bord vliegen nog een ultieme gids met een antwoord op de belangrijkste vragen. Zoals: wie zijn de favorieten? En hoeveel bedraagt het prijzengeld?

Waar en wanneer vindt het WK plaats?

Sinds 2007 davert rond de jaarwisseling steevast het Alexandra Palace in Londen. De grote evenementenhal - beter bekend als "Ally Pally" - is dan het decor voor het belangrijkste dartstoernooi van het jaar.



De zaal zal zich dit keer opnieuw vullen met ruim 3000 toeschouwers, vaak getooid in knotsgekke kostuums en met flink wat bier op de tafel. Vorig jaar moest het WK door coronamaatregelen na één dag verder zonder publiek. Het toernooi start op 15 december met de eerste wedstrijden uit de openingsronde en eindigt met de finale op 3 januari. Tussen 24 en 26 december mogen de spelers even stoom aflaten, want dan wordt er een kerstpauze ingelast.

Hoeveel bedraagt het prijzengeld?

Het WK darts is naast het belangrijkste ook het meest lucratieve toernooi van het jaar. De prijzenpot bedraagt in totaal ongeveer 3 miljoen euro, waarvan 590.000 naar de winnaar gaat. De verdeling: Winnaar: 590.000 euro Verliezend finalist: 235.000 euro Halve finale: 117.500 euro Kwartfinale: 58.750 euro Achtste finales: 41.000 euro Derde ronde: 29.350 euro Tweede ronde: 17.600 euro Eerste ronde: 8.800 euro



In hoeveel landen wordt het WK uitgezonden?

De tv-rechten van het WK worden jaarlijks verkocht aan landen overal ter wereld. Vorig jaar werd er een totaal van 120 uur live-coverage getotaliseerd in 130 landen, goed voor tientallen miljoenen kijkers wereldwijd. In ons land heeft DPG Media de rechten.

Hoe ziet het deelnemersveld eruit?

96 darters dromen bij de start van eeuwige roem. Het hoeft niet te verbazen dat Engeland het meest vertegenwoordige land is met 35 deelnemers. Op ruime afstand volgt Nederland met tien mededingers. Ons land heeft drie ijzers in het vuur met als voornaamste speerpunt Dimitri Van den Bergh (nummer 5 van de wereld). Swingt "Dancing Dimi" na een seizoen van ups en downs nog naar een wervelend WK-resultaat? Daarnaast hopen ook Kim Huybrechts (nummer 32 van de wereld) en Mike De Decker (nummer 69 van de wereld) op uitschieters. Het trio probeert beter te doen dan de beste Belgische prestatie ooit: de kwartfinale. Daarin slaagden Leo Laurens in 1997 (BDO), Erik Clarys in 2003 (BDO), Kim Huybrechts in 2012 (PDC) en Dimitri Van den Bergh in 2018 en 2020 (PDC).

De Belgische ijzers in het vuur: Van den Bergh, Huybrechts en De Decker.

Opvallend: er doen ook twee vrouwen mee aan het WK. Veel ogen zullen gericht zijn op het fenomeen Fallon Sherrock. De Engelse ging twee jaar geleden de geschiedenisboeken in als eerste vrouw die een WK-wedstrijd kon winnen. Haar sprookje eindigde toen pas in de derde ronde, maar sindsdien bevestigde ze op het allerhoogste niveau. Samen met haar verdedigt Lisa Ashton de vrouwelijke eer. Zij was er al bij in 2019 en 2021, maar de viervoudig BDO-wereldkampioene bij de vrouwen ging steeds onderuit in de eerste ronde.

Fallon Sherrock en Lisa Ashton zijn de twee vrouwelijke deelneemsters.

Wie zijn dit jaar de favorieten?

Grote favoriet volgens alle experts is de regerende wereldkampioen Gerwyn Price. De Welshman schreef dit jaar al zes toernooien op zijn naam en bewees vorige maand met de eindzege op de Grand Slam of Darts dat hij net op tijd de topvorm te pakken heeft. Na hem dichten de bookmakers Michael van Gerwen de meeste kansen toe. De expressieve Nederlander zoekt wel al enige tijd naar zijn beste niveau. In september won hij met de Nordic Darts Masters na bijna een jaar nog eens een toernooi - een ongewoon lange wachttijd.

Wel in bloedvorm: Jonny Clayton. Hij is dit seizoen de grote revelatie met winst in The Masters, de Premier League, de World Grand Prix en de World Series of Darts Finals. Alleen kwam hij op het WK nog nooit verder dan de laatste 32. Ook Peter Wright behoort alweer tot het kransje favorieten. "Snakebite" kwam de voorbije maanden onder stoom en won de Players Championship Finals.

De favorieten op een rijtje: Price, Van Gerwen, Wright en Clayton.