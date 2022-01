Alpecin-Fenix in 2022: "Wereldkampioenen van de rekrutering"

2021 was een topjaar voor Alpecin-Fenix, waarin de ploeg bewees meer dan enkel Mathieu van der Poel te zijn. Wat mogen we van het nieuwe jaar verwachten? Samen met onder meer Renaat Schotte blikken we vooruit.

Hoe ging het in 2021?



Aantal zeges: 33 overwinningen Belangrijkste zeges: - Strade Bianche (Van der Poel) - Scheldeprijs (Philipsen) - 2 ritten in de Tour de France (Merlier en Van der Poel) - 2 ritten in de Vuelta (Philipsen) - 1 rit in de Giro (Merlier) - 2 ritten in Tirreno-Adriatico (Van der Poel) - 2 ritten in de Ronde van Zwitserland (Van der Poel) - 2 ritten in Benelux Tour (Merlier) - Eschborn-Frankfurt (Philipsen)

Van der Poel wint Strade Bianche na een titanengevecht:

Eendagswerk

Kopmannen: Mathieu van der Poel



De meervoudsvorm mag weg: Alpecin-Fenix is veel meer dan Mathieu van der Poel geworden, maar voor het klassieke werk torsen zijn schouders nog altijd alle druk. Een volwaardig alternatief is er niet, tenzij Gianni Vermeersch helemaal zou losbreken of Jasper Philipsen ook in dit werk een stap vooruit kan zetten. Grootste aanwinst/verlies: De ontbolstering van puncher Robert Stannard (23) liet in zijn Australische sofa op zich wachten bij BikeExchange. De nummer 3 uit de Baby Giro van 2018 (na Vlasov en Almeida) en winnaar van Il Piccolo Lombardia liet wel flitsen zien in het Italiaanse najaarswerk en in de Brabantse Pijl (6e), maar hoopt bij Alpecin-Fenix zijn stempel als troonopvolger van Michael Matthews te rechtvaardigen. Petr Vakoc zal hij niet meer tegen het lijf lopen: na zijn horrorcrash op training haalde de Tsjech nooit meer zijn niveau van weleer.

Uitkijken naar: Naast Robert Stannard zit er ook muziek in aanwinsten Stefano Oldani (23) en Michael Gogl (28). Oldani is explosief, Gogl werd 6e in de Strade Bianche. Kunnen zij voor een uitschieter zorgen in de klimklassiekers? Doelen voor 2022: Mathieu van der Poel won de Strade Bianche, maar de kers op de taart bleef uit. 2e in de Ronde van Vlaanderen en 3e in Parijs-Roubaix: heel wat concurrenten tekenen er blindelings voor, maar bij Van der Poel mag het net dat tikkeltje meer zijn. Mogelijke gevaren: Alpecin-Fenix moet meer dan één kaars branden dat Van der Poel op de weg wel gespaard blijft van rampspoed. Eerst hield een pijnlijke knie hem uit het veld. Nu zijn rugperikelen de boosdoener.



Niemand bij Alpecin-Fenix lijkt capabel om van vandaag op morgen wisselkopman te spelen. De underdogpositie zal bovendien niet meer worden aanvaard: kan de ploeg die druk beantwoorden?

Gianni Vermeersch is de rechterhand van Mathieu van der Poel, maar is (voorlopig) geen kopman.

Rondewerk

Kopmannen: Xandro Meurisse

Robert Stannard

Jay Vine Een uithangbord was er in 2021 niet en zal er ook in 2022 niet zijn. Xandro Meurisse, Jay Vine en klimaanwinsten Michael Gogl en Robert Stannard mogen boven zichzelf uitstijgen, maar de focus ligt geenszins op een klassement in rittenwedstrijden. Grootste aanwinst/verlies: Toptalent Ben Tulett werd weggelokt door Ineos-Grenadiers, Louis Vervaeke zocht andere oorden op. Hij zette zichzelf in deze stal weer op de kaart nadat hij verloren was gereden bij Lotto-Soudal en Sunweb. De 28-jarige klimmer sloot een meer dan verdienstelijke Giro af op de 20e plaats. Daar werd ook het zaadje geplant om een rol te gaan vertolken in de rondekern voor Remco Evenepoel. Hij bergt zijn ambities grotendeels op en promoveert naar de blauwe brigade. Uitkijken naar: Jay Vine versierde dit seizoen een profcontract bij Alpecin-Fenix na een competitie op Zwift. De Australiër bewees in de Ronde van Turkije dat zijn eindzege in de Zwift Academy geen toevalstreffer was. Boekt hij progressie en wat is zijn opvolger Alex Bogna waard?

Doelen voor 2022:



Niets moet, alles mag. In de belangrijkste rittenkoersen - zeker in de grote rondes - zal de ploeg gebouwd zijn rond een sprinter. In het aanvalswerk zal Alpecin-Fenix zich niet moeten inhouden en dat biedt op papier veel kansen voor rittenkapers. Mogelijke gevaren:



Alpecin-Fenix beschikt gelukkig over de luxe dat het startrecht en geen startplicht heeft in alle belangrijke rittenwedstrijden. De (klim)kern is niet breed genoeg om op te boksen tegen al het geweld uit de WorldTour. Momenten uitkiezen en een adempauze links of rechts inbouwen lijkt verstandiger dan zichzelf uitmelken voor een "eervolle" uitslag.

In een begenadigde dag kan Xandro Meurisse een ritje meegraaien in het rondewerk.

Sprints

Kopmannen:



Tim Merlier

Jasper Philipsen

Jakub Mareczko Het Belgische sprintpodium bestaat uit Wout van Aert en de twee snelheidsduivels Tim Merlier en Jasper Philipsen. Merlier heeft een sprong voorwaarts gemaakt met dagsucces in de Giro én de Tour, Philipsen heeft zichzelf meer dan één boosterprik gegeven met een uitstekend najaar. Grootste aanwinst/verlies:



Jonas Rickaert heeft zichzelf ontpopt tot een van de beste loodsen van het peloton. Dankzij zijn contractverlenging tot 2025 heeft Alpecin-Fenix zijn beste sprinttransfer binnenskamers geregeld. Oudje Sacha Modolo werd ingewisseld voor Jakub Marcezko, ooit nog een sprintbelofte. Die gok kan misschien renderen in het kleinere werk. Uitkijken naar: Bewijzen Tim Merlier en Jasper Philipsen dat hun zeges geen toevalstreffers waren en behoren ze definitief tot het kransje topsprinters? Het duo verdeelde ook heel wat Belgische eendagskoersen onder elkaar, maar mag misschien net een gewichtsklasse hoger (denk aan De Panne) mikken. Doelen voor 2022:



2021 werd gespekt met razendsnelle sprintzeges in de Giro, de Tour én de Vuelta. Alpecin-Fenix heeft ook nu weer startrecht in de 3 grote rondes. Kunnen de sprintstieren weer brullen en heeft Merlier voldoende fond gekweekt om een grote ronde van a tot z te beleven? Mogelijke gevaren:



Met Tim Merlier en Jasper Philipsen heeft de ploeg twee hanen op één erf. In de Tour was het al een delicate evenwichtsoefening om de ambities van beide sprinters met elkaar te verzoenen. Door de snelle opgave van Merlier kreeg Philipsen nog voldoende kansen in de Tour, maar een keuze voor hét sprinterspodium lijkt in 2022 onvermijdelijk.



Blijven Philipsen en Merlier uit elkaars vaarwater of gaan ze samen voor succes?

Alpecin-Fenix IN UIT Michael Gogl (Qhubeka-NextHash) Petr Vakoc (gestopt) Robert Stannard (BikeExchange) Philipp Walsleben (gestopt) Stefano Oldani (Lotto-Soudal) Ben Tulett (Ineos Grenadiers) Fabio Van den Bossche (Sport Vlaanderen-Baloise) Otto Vergaerde (Trek-Segafredo) Louis Vervaeke (Deceuninck-Quick Step)

De mening van Renaat: "Van der Poel moet kieskeuriger zijn"

Alpecin-Fenix haalde in 2021 maar 5 zeges minder dan Ineos, wat waanzinnig is als je de budgetten van beide teams vergelijkt. En dat allemaal door een combinatie van het supertalent van Van der Poel en de rekrutering. Ik vind Alpecin de wereldkampioen rekrutering, want ze kunnen uit renners veel meer halen dan de buitenwereld ziet. Zo schrijven ze een van de mooiste bladzijden uit de recente wielergeschiedenis. Een van de meest intelligente bladzijden ook, want vaak scoren ze met renners die al waren afgeschreven, zoals een Merlier. Elke andere ploeg kijkt daar met - hopelijk gezonde - afgunst naar. Eigenlijk ligt de lat bij Alpecin te hoog, want iedereen verwacht nu weer zoveel zeges. Ze kunnen bijna alleen maar verliezen, al is dat te kort door de bocht. Veel hangt natuurlijk af van de gezondheid van Van der Poel. In het verleden heeft die al bewezen dat die ook na fysieke tegenslagen als een feniks uit de as kan verrijzen. Vraag is welke doelen hij zal uitkiezen, want hij heeft l'embarras du choix. Misschien moet hij iets kieskeuriger zijn in zijn doelen en bijvoorbeeld tot de Spelen van Parijs minder op het mountainbike focussen. Met Roubaix heeft hij nog unfinished business, waar hij in 2021 eigenlijk de beste was, maar zich wat vergaloppeerde. De rivaliteit tussen die andere kopmannen, Merlier en Philipsen, is volgens mij overroepen. Het zijn vooral oprispingen van twee winnaars. Ik denk dat ze allebei nog niet aan hun plafond zitten, dus in de toekomst zou het probleem zich nog meer kunnen stellen. Bij de ploeg zullen ze ongetwijfeld op een doorwrochte manier beslissen wie ze waar zullen opstellen. Ook het vormpeil zal een rol spelen. Maar voor mij is het geen certitude dat Merlier, Philipsen én Van der Poel in de Tour zullen starten.