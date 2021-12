Maakte Georges Leekens een speler Rode Duivel om 200.000 euro zwart geld te houden?

De bondscoach had de linksachter, die hij nog kende van in Lokeren, bij de Duivels gehaald na enkele afzeggingen. Nochtans had Tshimanga er net tegenvallende play-offs opzitten bij de Oost-Vlaamse club.

200.000 euro zwart geld

De ex-makelaar vertelt namelijk dat het debuut van Tshimanga in 2011 een "creatieve" manier van Leekens was om Lokeren-voorzitter Roger Lambrecht een wederdienst te bewijzen.

Onthullingen van Dejan Veljkovic in Pano werpen tien jaar later een compleet ander licht op het schijnbaar verwaarloosbare moment.

In plaats van het geld terug te betalen, wilde Leekens zijn voormalige voorzitter "op een andere manier een plezier doen", aldus Veljkovic. Als coach van de Rode Duivels zou hij "een speler van Lokeren oproepen in de nationale ploeg".

Zo zou de waarde van die speler stijgen, waarna Lokeren die met winst kon doorverkopen. "Dan zal Lambrecht die 200.000 euro snel vergeten", zou Leekens hebben gezegd.



Enter Derrick Tshimanga, die in de bewuste match tegen Slovenië debuteert en weldegelijk een toptransfer maakt.

Na wat mooie commentaren in de krant kon Lokeren Tshimanga een paar maanden later verkopen aan KRC Genk voor 2 à 2,5 miljoen euro, aldus Veljkovic. “Georges was dus tevreden, want hij heeft Lambrecht nooit terugbetaald. En Lambrecht was content dat zijn speler verkocht was.”



Georges Leekens wil niet reageren.