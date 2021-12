Jasper Stuyven: "Die "net niet" had ik graag omgeruild voor nog iets meer"

Met winst in Milaan-Sanremo stak Jasper Stuyven afgelopen jaar een eerste Monument op zak. "Dan kan je zeker niet ontevreden zijn over je seizoen", zegt Stuyven vanuit Spanje.



"Het voorbije seizoen zag je zeker de beste Jasper Stuyven ooit aan het werk, maar 100 procent tevreden ben ik niet. Daarvoor had ik een paar ereplaatsen willen omzetten naar een podiumplaats of winst. Een 3e plek in de Ronde bijvoorbeeld die nu naar Greg (Van Avermaet) ging of een ritzege in de Tour of het podium op het WK."

"Die "net niet" had ik graag omgeruild voor nog iets meer. Nu goed, dat is logisch, een sportman is altijd ambitieus."

Winst in Milaan-Sanremo gaf Stuyven wel rust. "Rust in de klassiekers die erna kwamen", legt hij uit. "Ik kon na die zege mijn verdere doelen in alle rust voorbereiden, zonder stress of druk."