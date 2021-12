Belgische bobsleevrouwen worden 16e op Wereldbeker in Winterberg

Stuurvrouw An Vannieuwenhuyse en remster Sara Aerts zijn op de 16e plaats geëindigd in de 4e WB-manche van het seizoen in Winterberg. De Belgian Bullets lieten na twee runs een totaalchrono van 1'55"13 optekenen en dat was 1"36 trager dan de winnaars. Het volledige podium kleurde trouwens Duits.