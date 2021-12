Waarom hele wereld uitkijkt naar historische F1-climax tussen Verstappen en Hamilton

In de rij bij de bakker ging het vanochtend wellicht een keer niet over voetbal. Alle ogen zijn straks gericht op de ultieme clash tussen Max Verstappen en Lewis Hamilton in de Formule 1. Een mix van vier elementen is de brandstof van de aantrekkingskracht.

Apotheose van rollercoasterseizoen

Een climax die de optelsom is van negen maanden spektakel. Al het ganse seizoen zijn Max Verstappen en Lewis Hamilton verwikkeld in een intense strijd. Tijdens de eerste GP in Bahrein belandt het duo al in een nek-aan-nek race, die de Brit wint dankzij een tactisch steekspel. Hamilton start overigens het best aan de jaargang met drie zeges in de eerste vier GP’s. Vervolgens neemt Verstappen het commando over en breidt hij zijn WK-voorsprong uit tot een maximumkloof van 32 punten. Maar in Silverstone keert het momentum plots. Thuisrijder Hamilton tikt daar in de openingsronde Verstappen van de baan. "Respectloos en onsportief”, foetert de Nederlander achteraf nadat hij zijn rivaal vanuit het ziekenhuis uitgebreid ziet vieren. In Monza knettert het pas helemaal tussen de twee kemphanen, die ondertussen haasje-over spelen in de stand. Tijdens de 26e ronde rijden Verstappen en Hamilton elkaar bruusk van de baan. De Red Bull-bolide belandt bovenop de Mercedes. De halo (een cockpitbescherming) voorkomt een drama voor Hamilton.

De veelbesproken crash in Monza - Hamilton ontsnapt er aan veel erger.

Ook in Sao Paulo zouden de twee een weekendje vullen met incidenten en verdachtmakingen. Vorige week in Saudi-Arabië was het wéér prijs door een bedenkelijk rem-manoeuvre van Verstappen. “Hij is een gek”, sneert de Brit in zijn teamradio. Hamilton wint de race wel en komt zo naast Verstappen in de WK-stand. “De incidenten waren dit seizoen bijlange niet op één hand te tellen”, zag ook onze F1-specialist Sammy Neyrinck. “Wellicht omdat ze letterlijk aan elkaar gewaagd waren dit seizoen. Ze hebben zo hard tegen elkaar opgebokst dat het onvermijdelijk moest clashen.”

Historisch spannend slot

369,5 vs. 369,5. Het is onwaarschijnlijk maar waar: na maar liefst 22 GP’s beginnen Verstappen en Hamilton met een gelijk aantal punten aan de slotrace in Abu Dhabi. Dat kwam nog maar één keer eerder voor in de lange F1-geschiedenis. In 1974 begonnen ook Emerson Fittipaldi en Clay Regazzoni op gelijke hoogte aan de titelrace. Alleen waren er toen een pak minder raceweekends. “Zeker in dit millennium is dit einde historisch”, verzekert Neyrinck. “Twee coureurs van verschillende teams die zonder puntenverschil de slotrace ingaan... Mooier kan niet. Dit is zoals Jacques Villeneuve tegen Michael Schumacher.” Het feit dat beide coureurs op gelijke hoogte staan, vergroot de intriges en complottheorieën overigens nog wat meer. Want Verstappen is sowieso wereldkampioen als Hamilton niet zou finishen. Durft de Nederlander het aan om straks subtiel de deur dicht te gooien wanneer zijn rivaal langs hem komt?

Clash tussen rivalen en uitersten

Elk verhaal is maar zo goed als de hoofdrolspelers. De onderlinge strijd heeft hun aanzien nog wat groter gemaakt, maar Max Verstappen en Lewis Hamilton waren sowieso al figuren die hun sport overstijgen. Max Verstappen is een uniek racetalent wiens roots in België liggen. Geboren in Hasselt en naam gemaakt op de kartbaan van Genk. De snelheidsduivel maakt zijn F1-debuut nog voor hij zijn rijbewijs heeft - papa Jos, zelf voormalig F1-rijder, moet hem de eerste maanden nog naar het circuit voeren. De Nederlander valt meteen op in de koningsklasse door zijn agressieve racestijl, ongeziene zelfvertrouwen en heerlijke openhartigheid. Op zijn 18e wint Verstappen al zijn eerste Grand Prix, er zouden er nadien nog 18 volgen. Straks ook een eerste wereldtitel? Daartegenover staat Hamilton. 12 jaar ouder dan Verstappen en ondertussen een wereldster met zeven wereldtitels achter zijn naam. Straks kan hij de legendarische Michael Schumacher definitief passeren met een 8e - het zou een zoveelste record zijn voor de Brit.



Naast het circuit is het leven van Hamilton overigens een stuk meer tabloidmateriaal dan dat van Verstappen. Hij wisselt van partner zoals van banden, prijkt op voorpagina's van magazines in blitse outfits én is een voorvechter tegen racisme en de milieuproblematiek. Iedere raceliefhebber heeft wel een voorkeur voor één van de twee.

Links Max Verstappen met zijn vriendin Kelly Piquet, dochter van ex-wereldkampioen Nelson. Rechts Lewis Hamilton met hondje Roscoe.

Populariteitspiek door Netflix