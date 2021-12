Talent drijft boven: "Aster Vranckx speelt vrank en vrij bij matig Wolfsburg"

Talent drijft boven. In België toonde Aster Vranckx al dat hij over een stevige dosis talent bezit, maar in de veeleisende Duitse competitie is de middenvelder na enkele maanden al uitgegroeid tot basisspeler bij Wolfsburg. Reminder: Vranckx is nog altijd maar 19 jaar.

Aster Vranckx stapte in de zomer over van KV Mechelen naar Wolfsburg. Sinds midden oktober heeft hij in alle wedstrijden van zijn nieuwe club gespeeld, op de match tegen Augsburg na, toen hij niet fit was. Op twee wedstrijden na was het telkens ook als basisspeler dat de Belg op het veld stond. Wie op die leeftijd uit een kleinere competitie arriveert in de Bundesliga heeft vaak een aanpassingsperiode nodig. Zo leek de vorige trainer van Wolfsburg er ook over te denken. Onder Mark van Bommel kreeg Vranckx pas op het einde wat kansen. Sinds Florian Kohfeldt eind oktober aan het roer kwam, kan de middenvelder uit Erps-Kwerps op veel vertrouwen rekenen. "Het heeft inderdaad veel met de nieuwe trainer te maken", zegt Luc Van Doorslaer, die commentaar geeft bij Eleven Sports voor de Bundesliga. "Kohfeldt houdt van fysiek sterke spelers, is mijn indruk. Vranckx heeft wel een bovengemiddelde techniek, maar hij begon wel op een typische manier voor een 19-jarige. Met veel enthousiasme, maar ook met veel foutjes. Toch bleef hij staan en hij is snel gegroeid." "Wat ze bij Wolfsburg appreciëren, is dat Vranckx dynamisch is en veel druk op de bal en tegenstander zet."

"Hij durft vrank en vrij te voetballen en is niet verlegen om het voortouw te nemen. Zo vond ik het opvallend dat hij de hoekschoppen neemt."



"Wolfsburg = Dortmund in zijn slechte matchen"

Centraal op het middenveld moet Aster Vranckx vooral verdedigend denken van zijn trainer. De ideeën en de doelpunten worden van andere spelers verwacht, maar daar wringt het schoentje.

"Het draait niet bij Wolfsburg dit seizoen. Als je het mij vraagt, is Wolfsburg te veel een ploeg van werkpaarden. Dat speelt niet in het voordeel van Vranckx. Met hun budget zouden ze beter moeten doen." "De ploeg slaagt er niet in om druk te koppelen aan techniek en intensiteit. Of het aan de trainer ligt, weet ik niet. Kohfeldt is een jonge Duitse trainer, maar had met Werder Bremen en dit Wolfsburg nog geen ploegen onder zijn hoede die het moderne voetbal aankunnen." "Wolfsburg speelt een beetje zoals Dortmund in zijn slechte wedstrijden: tandeloos en de bal rondtikkend zonder duidelijk doel."

Goede keuze gemaakt