Beerschot dient een klacht in bij Comité P na "politiegeweld" na Antwerpse derby

De poppen gingen vorige zondag aan het dansen toen een supporter van Beerschot een vuurpijl in het vak van de bezoekende Antwerp-fans had gegooid. Na het laatste fluitsignaal kwamen ook heel wat fans van de thuisclub het veld op.

De orde werd hersteld door de politie, die massaal aanwezig was voor de derby. Beerschot veroordeelde de incidenten al, net als de Pro League. Minister van Binnenlandse Zaken Annelies Verlinden (CD&V) zat samen met de KBVB en de Pro League en eiste "een duidelijk signaal".

Voor Beerschot is de kous echter nog niet helemaal af. Het heeft beslist om een klacht in te dienen bij Comité P, intern toezicht en de Antwerpse onderzoeksrechter. De club doet dat omdat de politie volgens hen buitensporig geweld had gebruikt om de gemoederen te bedaren.