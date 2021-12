Scherpe De Condé: "Veel spelers zaten met hun hoofd bij een transfer"

Racing Genk zag zijn Europese ambities helemaal uit mekaar spatten na een zwakke prestatie tegen Rapid Wien. Technisch directeur Dimitri De Condé was aan de rust - nog voor het kalf verdronken was - streng voor zijn spelers: "Deze club wil winnen, daar draait het om, niet alleen om het eigenbelang."

Racing Genk stond 0-1 achter na een ontluisterende eerste helft tegen Rapid Wien. De Condé klonk voor onze camera toen nog hoopvol, maar was tegelijkertijd ook scherp in zijn analyse.

"Een gebrek aan communicatie en organisatie bij dat tegendoelpunt, dat zou niet mogen gebeuren", opende hij. "Maar het is niet de eerste keer dat het gebeurt dit seizoen. We zijn gewoon enorm kwetsbaar, als we het spel willen maken, leiden we balverlies."

"We zitten niet in een goede periode. Je voelt ook aan de bal dat het vertrouwen zoek is. Tegen Club Brugge speelden we vorige week wel twee goede wedstrijden, maar telkens zonder resultaat. Dat kruipt in de hoofden van de spelers."

"Genk-spelers moeten voor het logo spelen, niet voor transfers"

Het Genk-bestuur greep eerder deze week in en bedankte coach John van den Brom voor bewezen diensten. Met Bernd Storck kwam er snel een nieuwe T1, die donderdag meteen voor een levensbelangrijke match stond in Europa.

Daags voor de partij zette De Condé zijn ploeg nog op scherp op de persbabbel. "Wie niet mee wil met Storck, gaat eruit", klonk het. "Ik vond dat nodig", kwam hij donderdag terug op die uitspraak.

"Het is een moeilijke periode geweest qua transfers. Je ziet dat dat bij sommige spelers mentaal is blijven hangen. Ik wil dat jongens die voor Genk spelen de passie hebben om voor het logo te spelen, niet alleen voor transfers. Als wij een coach als Storck binnenhalen, willen wij dat zijn weg gevolgd wordt, ik denk dat dat logisch is."

Ik denk dat veel spelers met een transfer in hun hoofd zaten en dat die niet-transfer bij velen in twijfel is omgeslaan.

"Ik denk dat veel spelers met een transfer in hun hoofd zaten en dat die niet-transfer bij velen in twijfel is omgeslaan", ging De Condé verder. Doelde hij op het verhaal-Onuachu? "Niet specifiek. Er zijn verschillende jongens die aanbiedingen hebben gehad, niet alleen Onuachu."

"Om bepaalde redenen zijn die transfers dan niet doorgegaan. Maar wij zijn een club die wil winnen, daar draait het om, niet alleen om het eigenbelang. Dat is het signaal dat wij hebben willen geven."

Nieuwbakken coach Storck had amper één training om zijn ploeg klaar te stomen voor het duel tegen Rapid Wien. "Voor hem is het enorm moeilijk. Hij zei me dat er heel veel informatie op hem afkomt. Dat is logisch. Maar goed, de situatie waar we in zitten is nu gewoon heel moeilijk, maar niet onoverkomelijk", besloot hij.