Rechter geeft veldloopsters gelijk: Lauwaert en Rooms mogen dan toch naar EK

De veldloopsaga rond atletes Lauwaert en Rooms duurt al enkele weken. Op de CrossCup in Roeselare, die dienstdeed als selectiewedstrijd voor het EK veldlopen van komend weekend in Dublin, finishten de dames als eerste en tweede. Toch werden ze door de Atletiekbond gepasseerd voor het EK. "Het niveau bij de vrouwen is te laag", klonk het bij de bond.

Lauwaert en Rooms voelden zich gediscrimineerd en trokken vervolgens in het verweer. Enkele dagen later kondigden de twee atletes aan dat ze de Belgische Atletiekbond in gebreke stelden en via een kortgedingprocedure hun deelname alsnog wouden afdwingen.

Die zaak kwam gisteren voor de rechtbank van eerste aanleg. Vandaag viel het verdict: de rechter geeft de atletes gelijk en ze moeten alsnog worden toegevoegd aan de Belgische selectie, zo werd bevestigd aan onze redactie.

De rechter stelde vast dat de Atletiekbond strengere criteria hanteert voor vrouwen dan voor mannen. Bovendien zou er geen rekening zijn gehouden met de huidige vorm en recente prestaties van beide atletes.

De Atletiekbond zal, indien het de dames niet toevoegt aan de selectie, .vanaf morgen een dwangsom van 10.000 euro moeten betalen per dag die verloren gaat.

De bond reageerde nog niet op de uitspraak, maar aan onze redactie werd bevestigd dat het voorlopig wel zal doen wat de rechter oplegde. Het zal dus een poging ondernemen om beide atleten in te schrijven. Morgen beraadt men zich over eventuele verdere stappen.