Donkere coronawolk boven Tottenham: match tegen Rennes uitgesteld

Antonio Conte bevestigde op zijn persconferentie voor de Europese match tegen Rennes dat 8 spelers en 5 stafleden van zijn club Corona hebben. Hun identiteit wordt voorlopig niet vrijgegeven.

"Elke dag zijn er nieuwe gevallen. Het is een serieus probleem. Iedereen is een beetje bang. We hebben tenslotte allemaal families. Gisteren trainden we: twee positieve testen. Vandaag trainden we: weer twee positieve testen. Wie zal het morgen zijn? Ik? Ik weet het niet."

"Het is momenteel onmogelijk om over voetbal te praten", zei Conte nog. "We bereiden ons voor op de match tegen Rennes, maar dat is moeilijk. Waarom moeten we risico's lopen?"



Gevoetbald wordt er morgen niet. Tottenham liet met een tweet weten dat de wedstrijd tegen Rennes wordt uitgesteld. De match met inzet, Tottenham is nog niet zeker van een plaats bij de eerste twee van de groep, zal op een later tijdstip ingehaald worden. Wanneer is nog niet duidelijk.