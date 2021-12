Ontgoocheling en ongerustheid bij Club: "Zoveel tegengoals... Dat mag niet"

Club Brugge heeft de Champions League niet uitgezwaaid zoals het gehoopt had. De landskampioen pakte zelfs een negatief record: voor het eerst slikte een ploeg in vier opeenvolgende wedstrijden 4 tegengoals of meer op het kampioenenbal.

Ook in de competitie is het tegenwoordig dweilen met de kraan open. We kunnen er niet omheen dat we te veel goals slikken", analyseerde Hans Vanaken. "Maar nadien kregen we gewoon te veel doelpunten binnen. Dat is een werkpunt. Tegenwoordig moeten we soms 4 keer scoren om een match te winnen. Dat zou voor een topclub niet mogen. Het is gewoon niet goed genoeg."

"Volgens mij is het niet alleen een probleem van de defensie", ging de middenvelder verder. "We moeten als hele ploeg scherper zijn. Het is iets dat we moeten analyseren en aan werken. Want de voorbije jaren was dat onze grote sterkte."