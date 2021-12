Messi en Mbappé knallen Club Brugge uit Europa: PSG met 4-1 veel te sterk

PSG - Club Brugge in een notendop:

Mbappé en Messi villen Club al voor de rust

Met nog een sprankeltje hoop op Europese overwintering begon Club Brugge aan zijn partij in het Parc des Princes. Toch kregen de goede voornemens al snel een flinke deuk toen PSG na amper 2 minuten al op voorsprong klom. Een voorzet/schot van Mendes belandde in de voeten van Mbappé, die de 1-0 koeltjes via de paal binnenduwde.



Club hapte naar adem en 5 minuten later stond de 2-0 al op het bord. Di Maria dropte de bal heerlijk in de loop van Mbappé, waarna de Franse spurtbom Mignolet met een halve volley te grazen nam. ‘Operatie Overwintering’ kon niet slechter beginnen.



De bezoekers probeerden zich in de wedstrijd te knokken, maar mochten van geluk spreken dat zowel Di Maria als Wijnaldum killerinstinct misten. Aan de overkant kreeg ook Cisse Sandra een goede kans, maar de jongeling mikte zijn poging recht op Donnarumma.



Club leek met een 2-0-achterstand de kleedkamer te halen, maar met de rust in zicht besloot ook Messi nog eens te toveren. Na een heerlijke panna van Mbappé sneed de Argentijn richting de zestien om de 3-0 vervolgens heerlijk voorbij Mignolet te krullen.