De sterren schitteren vanavond in Parijs. Niet enkel aan de hemel, maar ook in het Parc des Princes. In de eerste helft dolden Kylian Mbappé en Lionel Messi met Club Brugge. Voor de Argentijn was het overigens nog maar zijn eerste doelpunt tegen een Belgische club. Bekijk zijn treffer - en de openingsgoal van Mbappé - hieronder.