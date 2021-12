België loot met Finland haalbare kaart in barrages Daviscup

België kon zich dit jaar niet voor het eindtoernooi van de Daviscup kwalificeren na een nederlaag in Hongarije. Volgend jaar krijgt het een herkansing, al moet het dan wel voorbij Finland geraken.

De Finnen promoveerden naar de Wereldgroep door India te verslaan, terwijl de Belgen zich konden handhaven met een zege in Bolivia.

Op papier is Finland zeker een haalbare kaart, want het heeft met Emil Ruusuvuori (ATP-95) slechts 1 speler in de top 100. De andere enkelspeler is in principe Otto Virtanen, de nummer 389 van de wereld. Voor het dubbelspel heeft Finland met het duo Heliovaara/Kontinen wel twee spelers uit de top 100.