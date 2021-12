Wout van Aert: "Ik had totaal niet gedacht al zó goed te zijn"

Wout van Aert was - ook door een lichte verkoudheid - een beetje met een bang hartje gestart. "Maar ik voelde al meteen dat ik goed was en kon snel opschuiven. Dat had ik ook totaal niet verwacht."

"Ik dacht eigenlijk dat ik met Toon (Aerts) het verschil zou maken, maar toen ik ineens omkeek, zag ik dat het gat groot was (door een slipper van Aerts). Ik heb dan naar mijn eigen tempo gezocht en dat bleek sneller dan dat van de rest."

Op het einde maakte Van Aert wel nog een harde smak. "Dat krijg je als je zo'n grote voorsprong hebt: je verliest wat concentratie en ik was ook al wat moe. Maar dat hoort erbij."

"Al te zware conclusies mogen we hier niet uit trekken, maar ik ben in ieder geval veel beter dan ik had verwacht. Die trainingsuren in de regen van afgelopen week waren dan toch niet voor niets. En het geeft vertrouwen voor wat nog komt."