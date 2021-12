Standard houdt vrouwen van OHL uit halve finales beker na dramatisch slot

Competitieleider OH Leuven is in de kwartfinales van de Beker van België in eigen huis uitgeschakeld door Standard. OHL kon vlak voor de reguliere tijd gelijkmaken, maar het Luikse venijn zat helemaal in de staart. Gisteren konden Anderlecht, Club YLA en de beloften (!) van AA Gent zich al plaatsen.