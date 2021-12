Overlegcomité: "Sporten binnen kan nog, publiek bij voetbal mag"

Het was een gedecideerde premier Alexander De Croo die de ernst van de situatie nog maar eens benadrukte. De druk op de zorgsector is dramatisch groot, de pijngrens bij veel mensen is overschreden, verwoordde De Croo. Het Overlegcomité nam daarom meerdere maatregelen.

De regeringen van dit land willen vermijden dat grote groepen mensen elkaar ontmoeten. Daarom worden de binnenactiviteiten stilgelegd. De uitzondering op die regel is de sport. Premier De Croo: "Binnen sporten mag wel. Sport is belangrijk voor het maatschappelijk welzijn. Dat is in deze coronaperiode gebleken."



Voor binnenevenementen geldt er komend weekend een maximum van 4.000 aanwezigen, vanaf maandag een maximum van 200 toeschouwers. Vanaf 50 personen blijft een Covid Safe Ticket (CST) en mondmasker verplicht, iedereen moet ook zitten. Sport kan binnen doorgaan, maar dan zonder publiek.



De expertisegroep GEMS adviseerde om bij profsporten buiten geen publiek toe te laten, maar dat werd niet weerhouden. Publiek mag dus blijven komen, maar crowd management is daar belangrijk, aldus de premier.



Belangrijk om weten is dat de mondmaskerplicht verlaagd wordt tot de leeftijd van 6 jaar, daar waar een mondmasker verplicht is.



De eerste minister hamerde er ook nog eens hard op dat ons gedrag voorzichtig moet zijn, dat we onze contacten moeten beperken en waar er toch contact is dat we dan de bekende maatregelen nemen (mondmasker, afstand houden en ontsmetten).