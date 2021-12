PSG, bijna 3 maanden na de surprise in Brugge: "We waren met z'n allen verblind"

Op 15 september verbaasde Club Brugge vriend en vijand door PSG op de eerste speeldag van de Champions League in bedwang te houden. Bijna 3 maanden na die verrassende en verdiende 1-1 in Jan Breydel trekt de Belgische kampioen - met het mes op de keel - naar het Parc des Princes. Een gezondheidswandeling wordt het zeker niet, maar waar staat PSG intussen na enkele woelige maanden?

De taferelen staan misschien niet meer op uw netvlies gebrand, maar midden september was er sprake van Messi-mania in Brugge, al had die nationale gekte ook een stevige internationale toets. Messi verscheen tijdens die Champions League-avond in Jan Breydel namelijk voor het eerst samen aan de aftrap met spitsbroeders Neymar en Kylian Mbappé. Maar zo fors het historische karakter van die gebeurtenis werd opgeblazen, zo snel liep de ballon leeg. Messi en co bakten er vrijwel niets van en verlieten Brugge toch een beetje met de staart tussen de benen. "Die heenmatch heeft heel veel uit de doeken gedaan", blikt Arnaud Hermant, een van de PSG-watchers van L'Equipe, nu bij ons terug. "We zagen toen al de collectieve problemen die er ook nu nog zijn. Het waren en zijn strubbelingen die ze destijds helemaal niet hadden ingecalculeerd." Hoezo? "In de Ligue 1 doet PSG wat het wil en ze dachten dat het in de Champions League wel als vanzelfsprekend beter zou gaan. Er waren voor die match tegen Club ook al mindere wedstrijden geweest, maar ze dachten in Parijs dat PSG zijn ware gelaat zou laten zien in Europa." Dat viel echter grondig tegen. "Ze speelden ginds de eerste keer met het beruchte trio, maar die namen op het blad, dat volstond niet. Je kunt hen niet gewoon in de ploeg zetten en denken dat je een team hebt." "Bovendien hielden veel te veel voetbalfans geen rekening met wat Club Brugge de voorbije jaren al gepresteerd had. Ze hadden al veel punten gepakt en deden het ook tegen Real Madrid zeer goed. En al bij al ontsnapte PSG nog in september." (lees voort onder de video)

"Het geloof in de Champions League is al veel minder dan in september"

1-1 na de gelijkmaker van Hans Vanaken: voor PSG was de zeer korte trip naar Brugge een wake-up call. "Het heeft in Parijs de ogen geopend dat het allemaal niet zo eenvoudig zou zijn", legt de journalist van L'Equipe uit. Al waren er ook verzachtende omstandigheden. "De première was niet goed, maar het trio had ook tijd nodig. De voorbereiding was niet ideaal geweest door de Copa America. Het liep gewoon niet zoals verwacht." Liep of loopt? "Zeg maar loopt, want bijna 3 maanden later is het collectief nog altijd niet veel beter geworden. Het spelniveau is er niet, er lijkt een attitudeprobleem en Messi en Mbappé laten geen defensieve zweetdruppel." "Oké, PSG wordt sowieso kampioen, maar er is te weinig creativiteit, geen vleugje genie. Wie maakt het spel? Ze willen de Champions League winnen, maar dat geloof is al minder groot dan in september."



De puntendelingen van afgelopen week tegen Nice (0-0) en Lens (1-1) lijken die these te staven.

PSG kwam snel op voorsprong, maar zakte even snel weg.

"Gelukkig staat er voor PSG niets meer op het spel"

Was het dan niet (grotendeels) de verdienste van Club Brugge dat PSG op de openingsspeeldag meteen bleef haperen? "Ja, PSG had Club Brugge zeker onderschat. En ook wij, de media. We waren gewoon verblind door de aanwezigheid van die 3 tenoren." De ogen zijn intussen geopend en dinsdagavond volgt een nieuwe ontmoeting. Niet met de grote 3, want Neymar is geblesseerd. Maar Messi en Mbappé worden in principe gewoon in de basis verwacht. "Ja, toch wel. Ze hebben eigenlijk geen andere keuze, al heb je met al die bankzitters ook nog altijd een straf team, hé. Of toch op papier." "Natuurlijk staat er voor PSG niets meer op het spel en eigenlijk moet je zeggen: gelukkig maar. Op City hadden ze niet te veel in de pap te brokken, tegen Leipzig was het ook moeizaam. Dit PSG biedt geen garanties." "Mocht deze match beslissend geweest zijn, dan zou PSG uiteraard favoriet geweest zijn, maar zekerheid zou je niet gehad hebben. PSG is nu wel al gekwalificeerd, maar een zege is nodig voor de rust bij de ploeg."

