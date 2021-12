Ook Bundesliga moet inbinden: maximaal 15.000 fans welkom in stadion

Voor buitenwedstrijden mag 30 tot 50 procent van de stadioncapaciteit worden gebruikt, met een maximum van 15.000 supporters. Mondmaskers zijn verplicht en alleen wie gevaccineerd is of hersteld is van het coronavirus, mag een voetbalwedstrijd bijwonen. Het is ook mogelijk dat een zelftest moet worden afgelegd.

Dortmund anticipeerde al op de verstrengde maatregelen en zette de kaartverkoop voor de topper tegen Bayern stop. Het Signal Iduna Park, dat plaats biedt aan ruim 80.000 toeschouwers, zal betrekkelijk leeg ogen.

Maar het kan nog erger, aangezien elke Duitse regio zelf mag beslissen over de coronamaatregelen. Zo moest Leipzig, in de deelstaat Saksen, als eerste club in een leeg stadion spelen. Ook Bayern München zal, net als alle Beierse voetbalclubs, binnenkort achter gesloten deuren moeten spelen.

Ook de Belgische stadions dreigen de poorten te moeten sluiten. Het Overlegcomité komt morgen om 9 uur vervroegd bijeen om nieuwe coronamaatregelen te bespreken. De experts adviseren om publiek te weren bij sportevenementen.