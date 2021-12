Nafi Thiam onder het mes: "Eindelijk kan ik weer door die stomme neus ademen"

Nafi Thiam postte op Instagram een foto van zichzelf in het ziekenhuis, met een verband onder haar neus. "Ik ben altijd doodsbenauwd geweest voor operaties, maar na jaren heb ik eindelijk die noodzakelijke neusoperatie laten uitvoeren", schrijft ze.



"Ik kan niet wachten om eindelijk weer normaal te kunnen ademen door die stomme neus", voegt ze er nog aan toe.



Thiam hervatte begin november de trainingen, nadat ze op 3 september haar seizoen had afgesloten op de Memorial Van Damme. Haar hoofddoel volgend jaar is het WK in het Amerikaanse Eugene (15-24 juli). Daar wil ze zich na 2017 opnieuw tot wereldkampioene kronen. In 2019 moest ze de wereldtitel aan de Britse Katarina Johnson-Thompson laten.