Soap rond EK veldlopen duurt voort: Lauwaert en Rooms stellen Atletiekbond in gebreke

De storm rond de selectie voor het EK veldlopen is nog lang niet gaan liggen. Nina Lauwaert kaartte de afwezigheid van vrouwen aan en sprak over "discriminatie". Met Lisa Rooms gaat ze nu nog een stapje verder. Ze stellen de Belgische Atletiekbond in gebreke en zijn "strijdvaardig om een kortgedingprocedure aan te vatten om hun deelname alsnog af te dwingen".