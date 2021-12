Luca Brecel: "Ik heb nog 20 jaar om mijn volle potentieel te bereiken"

Luca Brecel lijkt al eeuwen mee te draaien in de subtop van het snooker. Gisteren liet hij nog een keer van zich spreken door in de 1/16e finales de vloer aan te vegen met topper Stephen Maguire. "6-0 winnen van Maguire is een fantastisch resultaat", zegt Brecel.

Brecel vindt dat hij stappen heeft gezet. "Mijn manier van spelen is enorm geëvolueerd. Ik ben professioneler geworden. Ik kan geen voorbeeld geven, maar ik ben gedisciplineerder en ik train meer."

"Ik ben nog altijd een aanvallende speler, maar ben slimmer geworden en probeer ook het spel van Mark Selby en John Higgins te kopiëren."

"Zelfs, zoals vandaag, bij een 4-0 voorsprong zet ik de teller terug op nul en focus ik mij op het volgende frame. In het verleden ging ik al te vaak voor de pot, nu gebruik ik mijn safety spel meer." Dat bleek tegen Maguire, want Brecel had geen hoge breaks nodig om te winnen.



De Belg blijft dromen van de absolute top in het snooker. "Ik ben nog maar 26, maar het is gek hoeveel ervaring ik al heb op dit niveau. Ik blijf leren en probeer iets op te steken van de andere spelers. Er resten mij nog twintig jaar om mijn volle potentieel te bereiken."

Maar nu telt enkel het UK Championship, het belangrijkste rankingtoernooi na het WK. "Of ik dit toernooi ook kan winnen? Zeker. Als ik één kwaliteit heb, is het dat ik niet bang ben om te winnen. Ook onder druk kan ik het tafel leeg spelen. Ik heb veel lef en dat heb je nodig om een toernooi te winnen."