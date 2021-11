Club Brugge hoeft Neymar niet te vrezen in laatste CL-groepsmatch

Neymar werd zondag tegen St-Etienne geveld na een duel met Yvann Macon. De Braziliaan kermde het uit van de pijn en werd met een draagbaar van het veld gevoerd.



Er werd gevreesd voor een zware blessure, PSG heeft maandag laten weten dat Neymar 6 à 8 weken out zal zijn. Dat betekent dat de aanvaller onder meer het Champions League-treffen met Club Brugge mist. Die wedstrijd wordt volgende week dinsdag gespeeld.



Voor PSG staat tegen Club niks meer op het spel, het is al zeker van een plek in de 1/8e finales. Blauw-zwart moet beter doen dan Leipzig tegen Manchester City om nog door te stoten naar de Europa League.