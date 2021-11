Neymar wordt afgevoerd met vrees voor zware blessure, Messi pakt uit met 3 assists

In de 88e minuut incasseerde Neymar een zware tackle op zijn linkerenkel. De PSG-spits schreeuwde het uit van de pijn en werd afgevoerd.



De Franse vedetteploeg houdt zijn hart vast, want het zou zijn Braziliaans goudhaantje wel eens voor lange tijd kwijt kunnen zijn.

Voor die zware opdoffer stond de match in het teken van Sergio Ramos, die zijn debuut maakte voor PSG. Hij zag zijn team in de 1e helft nog op achterstand komen.



Gelukkig was Lionel Messi de oude: de Argentijn strooide met 3 assists. 2 keer kon Marquinhos daar gebruik van maken, ook Di Maria pikte zijn goaltje mee.



PSG blijft autoritair leider, maar zit met zijn gedachten vooral bij pechvogel Neymar.