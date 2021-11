Van Aert naar het WK veldrijden? "Als hij meedoet voor zege, zal het kriebelen"

De grote vraag omtrent Wout van Aert: trekt hij eind januari naar het WK veldrijden in de VS? Wat weet de bondscoach over Van Aerts keuze?

"Het is belangrijk dat Wout zijn vooropgestelde programma kan afwerken. Hij moet ervan genieten en zo goed mogelijk presteren."

"Rond de nieuwjaarsperiode zal duidelijk worden of het WK al dan niet toegevoegd wordt aan zijn programma."

"Als Wout de komende weken meedoet om te winnen, dan zal het meer kriebelen om naar het WK te gaan. Is dat niet het geval, dan zal hij zich aan de planning houden. Dat is in zijn positie niet meer dan normaal."