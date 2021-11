Emma Plasschaert zeilt op WK haar eerste wedstrijd sinds Tokio: "Geen piekmoment"

"Tattoo van de olympische ringen laten zetten"

"Ik heb het samen met mijn vriend gedaan (de Australische zeiler Matt Wearn, red). Hij werd olympisch kampioen en het was wel leuk dat we dat samen konden doen."

Vanuit haar hotelkamer in Oman toont zeilster Emma Plasschaert aan het begin van onze videocall met trots haar nieuwe tatoeage. De olympische ringen staan vereeuwigd op haar linkeronderarm. Op de Spelen in Tokio werd ze deze zomer 4e.

"Natuurlijk zijn de fysieke trainingen na een tijd ook opnieuw begonnen. Dat was veel op de fiets en in de gym. Op die manier zijn de afgelopen 3 maanden voorbijgevlogen."

"Ervoor zijn wij heel lang van elkaar geweest. Na de Spelen is Matt mee naar België gekomen en niet naar Australië gegaan. We zijn op reis geweest en we hebben veel tijd doorgebracht met vrienden en familie."

"Dit WK is geen piekmoment voor mij"

En nu is Emma Plasschaert dus in Oman voor haar eerste wedstrijd sinds de Spelen in Tokio. Vanaf morgen beginnen de zeilsters eraan.

"Ik heb er veel zin in, het is toch een tijdje geleden. We hebben heel lang niet in de boot getraind en dan verlies je het gevoel toch wel een beetje."



"Het doel van dit WK is niet zo resultaatgericht als andere WK's", vertelt Plasschaert, die in 2018 als eerste Belgische wereldkampioene Laser Radial werd.



"Ik ga nu niet zeggen dat er medaillemogelijkheden zijn. Ik zit namelijk nog in volle voorbereiding en dit is geen piekmoment. Dit is namelijk het begin van onze campagne richting Parijs 2024."



"Het dromen over Parijs is nog niet zozeer begonnen. Maar alles wat we nu plannen staat in het teken daarvan. Het is alle hens aan dek om de prestatie van Tokio te verbeteren en dus een medaille te pakken."