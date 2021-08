Emma Plasschaert blijft na sterke medaillerace achter op ondankbare 4e plek

Negen jaar na de bronzen medaille van Evi Van Acker in Londen ging haar poulain Emma Plasschaert op de Japanse wateren op zoek naar een nieuwe zeilmedaille. Helaas mocht het net niet zijn voor de Oostendse, want net als in Rio (met Van Acker) werd het weer een vierde plaats.

Plasschaert voelt zich nochtans in haar sas in Tokio, want twee jaar geleden won ze er het olympische testevent. Deze échte Spelen begonnen niet al te voortvarend, met respectievelijk een 10e, 17e en 11e stek in de eerste drie races.

In het middengedeelte van de competitie had Plasschaert wel ferm de wind in de zeilen en finishte ze drie keer in de top 5. Een medaille lag binnen zeilbereik, maar met een mindere voorlaatste dag (met een 17e en 21e plaats, waarbij dat laatste resultaat geschrapt werd), had Plasschaert vandaag in de allesbeslissende medaillerace nog veel werk voor de boeg.