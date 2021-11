RB Leipzig pept zichzelf op: "We maken een goeie kans tegen Club Brugge"

"Blijf gezond": zo werd de digitale persbabbel van RB Leipzig deze namiddag afgesloten.

Het zijn woorden die op zijn plaats zijn, want ook bij de Duitse tegenstander van Club Brugge slaat corona weer genadeloos toe.

Trainer Jesse Marsch blijft in Duitsland, assistent Achim Beierlorzer zal de honneurs waarnemen langs de zijlijn in Jan Breydel.

"We zullen zeker in contact met elkaar staan", zegt de gelegenheidscoach. "We hebben het nog niet volledig besproken, maar we zullen het wel oplossen. Er is zeer veel mogelijk en daar zullen we gebruik van maken."

Leipzig telt 1 punt, Club heeft er 4. Het moet dus iets rechtzetten. "We kunnen onze positie nog grondig verbeteren en dat is ons doel."

"We hebben het zelf in handen. Met een zege komen we naast Club en daarmee is alles gezegd."

"Club kan er een intense match van maken. Na KV Mechelen waren ze niet zo tevreden, maar we zijn niet vergeten hoe ze ons in eigen huis man tegen man hebben vastgezet."

"Het wordt dus een intense match, maar daar hebben we ons op voorbereid."