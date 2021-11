Flames klaar voor tweeluik: "Noorwegen was een tik, nu willen we zes op zes"

Een blik op het klassement in groep F van de WK-kwalificaties zegt meteen veel over de volgende twee opdrachten van de Red Flames. Donderdag mag Armenië niet meer dan een opwarmertje zijn voor de Belgische voetbalvrouwen. Armenië heeft na vier matchen geen enkel punt.

Volgende week dinsdag wordt Polen een ander verhaal. Na vier matchen is België derde in de groep met 7 punten, Polen is tweede met een punt meer. Noorwegen is met tien punten leider en grote favoriet voor de groepswinst, wat een rechtstreeks WK-ticket oplevert.

Polen passeren in de strijd om de tweede plaats - die recht geeft op barragematchen - is dus de opdracht. "Het is van moeten tegen Armenië en Polen", beseft Laura De Neve. "Polen is de laatste jaren gegroeid, maar wij ook. We moeten ze aankunnen."

"In Polen (einduitslag 1-1) creëerden we kansen en hadden we ook kunnen winnen. Organisatorisch moet het gewoon nog iets beter. Druk is er niet, maar elke speelster weet wel individueel en als team wat haar te doen staat. Alleen met zes op zes mogen we tevreden zijn."