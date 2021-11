Triatlonrecord van Blummenfelt oogst ontzag: "Na Spelen in Parijs wil hij profrenner worden"

"Jongens die overstappen naar de lange afstand hebben doorgaans een probleem met het 4e onderdeel, namelijk de voeding. Maar zelfs daar had hij geen last van. Ik ben echt zwaar onder de indruk. Voor mij is hij sowieso ook de favoriet voor het WK. Hij is toch nog uit een ander soort hout gesneden dan gevestigde waarden als een Frodeno."

Blummenfelt kon in Cozumel wel profiteren van een gunstige stroming bij het zwemmen. "Maar voor de rest is dat een zeer zware wedstrijd. Hij rijdt 4u02' over de 181 kilometer en sluit af met een marathon van 2u35'. Die combinatie vind ik eigenlijk nog het indrukwekkendste."

"We wisten allemaal dat deze jongen iets speciaals kon doen", zegt Luc Van Lierde aan Sporza. "Maar waar ik vooral van onder de indruk ben, is dat hij slechts een paar maanden na de olympische triatlon (1500 m zwemmen, 40 km fietsen en 10 km lopen) ook op de Ironman (3800 m zwemmen, 180 km fietsen en 42 km lopen) een fenomenale tijd neerzet."

7 uur 21 minuten en 12 seconden. Dat is de nieuwe maatstaf op de Ironman. Kristian Blummenfelt wou in Cozumel een eerste keer proeven van "het grote werk", maar hij brak meteen het wereldrecord.

Campenaerts: "Hij is een enorm trainingsbeest"

Ook Victor Campenaerts, die zelf een verleden heeft als triatleet, is zwaar onder de indruk geraakt van de prestatie van Blummenfelt. "Ik heb hem in 2018 leren kennen op hoogstestage in de Sierra Nevada", zegt hij in De Tribune.

"Op het eerste gezicht is het een weinig imposante atleet. Je zou zelfs niet eens zeggen dat het een atleet is, vanwege zijn heel aparte lichaamsbouw. Maar het viel meteen op dat die Noren enorme trainingsbeesten zijn. Heel professioneel en wetenschappelijk ook."

"Het is ongelooflijk dat hij na goud op de Spelen - toch het allerhoogste in zijn sport - niet eens een rustperiode heeft genomen. Hij is enkel wat minder gaan trainen door de jetlag. En ook in de winter trainen ze gewoon voort, zo wist zijn trainer mij te vertellen."

Die trainer verklapte Campenaerts ook wat de plannen van Blummenfelt zijn. "Hij gaat zich nu meer focussen op de olympische afstand, maar in 2023 wil hij graag stagiair worden bij een WorldTour-ploeg om een paar koersen te kunnen rijden."

"In 2024 wil hij dan zijn titel verlengen op de Spelen van Parijs, maar daarna schakelt hij volledig over naar het wielrennen, om daar mee te draaien op het hoogste niveau."

Campenaerts is alvast van plan om een goed woordje te doen bij Lotto-Soudal. "Hij heeft het duurvermogen van de lange afstand, maar toont op de korte afstand ook dat hij die explosiviteit heeft. Het zal iemand worden waar ze rekening mee moeten houden. "