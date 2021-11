Politieke verzoening dankzij tafeltennis? VS en China vormen gemengd team op WK

In 1971 zocht de Volksrepubliek China al eens toenadering tot de Verenigde Staten via het tafeltennis. Mao Zedong nodigde het Amerikaanse team uit om in China enkele wedstrijden te spelen tegen de Chinese spelers, waarmee de rode loper werd uitgerold voor een bezoek van president Richard Nixon in 1972.

Precies 50 jaar na de "Pingpongdiplomatie" gaan China en de VS nog een stap verder op het WK. De Chinezen Lin Gaoyuan en Wang Manyu vormen respectievelijk een duo met de Amerikanen Lily Zhang en Kanak Jha in de gemengde dubbelcompetitie in Houston.

"Ik ben heel blij dat ik een duo kan vormen met Lily Zhang", zei Lin. "Ze is de beste tafeltennisster uit de VS. Ik ben nog niet de beste speler uit China, maar ik hoop wel dat we samen kunnen winnen."

"Het grootste voordeel is dat ze Mandarijn spreekt. Hopelijk vinden we snel ons ritme en hebben we een goede klik."

De samenwerking werd aangekondigd op een galadiner, waar Christopher Nixon Cox en Neil Bush, de kleinzonen van president Richard Nixon en George Bush, aanwezig waren. Worden de plooien tussen de VS en China nu helemaal glad gestreken?