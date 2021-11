Michel Vaarten gehuldigd in Gent: "Onvergetelijke duels met Joop Zijlaard"

In de Zesdaagse van Gent is de ploegkoers natuurlijk het onderdeel waar over winst en verlies beslist wordt, maar ook de dernykoersen staan altijd garant voor spektakel. Michel Vaarten (64) was jarenlang een van de smaakmakers als gangmaker. De voormalige pistebondscoach werd vrijdag in 't Kuipke in de bloemetjes gezet.