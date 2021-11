Meteen match die Xavi kan maken of kraken in CL: "Denk enkel aan zege"

Barcelona wist al 20 jaar op een rij de groepsfase van de Champions League te overleven, maar daar zou dit jaar wel eens verandering in komen. Als Barça morgen thuis verliest tegen Benfica, dan moet het op de slotspeeldag tegen Bayern beter doen dan de Portugezen tegen Dinamo Kiev. Een nagenoeg onmogelijke opdracht.

De druk staat dus op de ketel voor Xavi, en dat pas in zijn tweede match als coach van Barcelona. "Ik zie maar één uitkomst voor morgen en dat is een overwinning voor ons. Op iets anders ben ik niet voorbereid en wil ik dus ook niet denken."

"Daarbovenop zou ik natuurlijk ook graag geweldig spel willen zien, al zal dat hand in hand gaan met de winst. Niet alleen de zege is belangrijk, maar ook de manier waarop."

In de heenmatch kreeg Barcelona een 3-0-dreun van het Benfica van Jan Vertonghen. "Het is een geweldige ploeg, met spelers van een heel hoog niveau. We weten dat er momenten zullen zijn dat ze ons zullen pijn doen. Maar wij hebben ook spelers van een hoog niveau."

Wat zal Xavi doen, mocht het toch misgaan? "Daar zal ik pas op antwoorden als het ook effectief gebeurt. Ik wil niet meegaan in dat soort negatieve hypotheses. Als we niet winnen, praten we morgen opnieuw."