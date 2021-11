Xavi optimistisch na debuut als Barça-coach: "Titel is nog niet buiten bereik"

"Het was een spannende derby, maar ik denk wel dat we de betere ploeg waren", opende Xavi. "Het was van belang om een goede manier te starten met dit nieuwe project, deze zege geeft heel veel energie om door te gaan."

"De spelers leverden een geweldige prestatie", ging de oud-middenvelder verder. "Ik zag toewijding en de wil om alles te geven. De instelling van deze groep zat nu al dicht bij de perfectie. Al zijn er uiteraard andere zaken die wel nog beter kunnen."

Xavi kreeg ook nog vragen over de verdere ambities van Barcelona in dit seizoen: "Onze achterstand is groot, maar in het verleden slaagden meerdere teams er toch nog in om terug te keren", klonk het stijdbaar. "Waarom zou het ons niet lukken om het gat te dichten?"

Met de debuterende Akhomach en de sterk ingevallen Ezzalzouli trekt Xavi vol de kaart van de jeugd: "De tweede helft van Ezzalzouli was buitengewoon. Hij is niet verlegen en zoekt telkens zijn man op, hij deed het echt geweldig."