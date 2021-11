Problemen in Nederland: duels stilgelegd door vuurwerk en binnendringende fans

Vanwege de laatste coronamaatregelen zijn fans voorlopig niet welkom in de Nederlandse voetbalstadions. Maar niet alle supporters gaan akkoord met die maatregel.



De wedstrijd tussen AZ en NEC in de Eredivisie is zaterdag tijdelijk stilgelegd. Scheidsrechter Jeroen Manschot deed dat omdat na ruim een kwartier spelen een groep supporters het stadion was binnengedrongen.

Enkele fans van AZ liepen zelfs even op het veld. Buiten het stadion van AZ waren in de beginfase tegen NEC grote vuurwerkknallen te horen. Even later kwamen de supporters het stadion in. Ze bedachten zich vrij snel en gingen vrij snel weer naar buiten. De ref kon na enkele minuten de match weer op gang brengen.

Ook Heracles Almelo - Fortuna Sittard is kort na aanvang door de scheidsrechter stilgelegd. Vanuit een hoek van het stadion werd er brandend vuurwerk richting het veld gegooid en drongen ook verscheidene fans het complex binnen.

Daarop besloot scheidsrechter Danny Makkelie de wedstrijd te onderbreken. Beide ploegen zochten de kleedkamer op, maar niet veel later kon de match hervat worden. Gisteren waren er in Rotterdam zware rellen na een betoging tegen de coronaregels.