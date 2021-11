Yana Seel gaat weg bij Astana en versterkt het management van Lotto-Soudal

Yana Seel werd geboren in Kazachstan, maar studeerde in België. De voorbije 3 jaar was ze bij Astana Managing Director, nota bene de eerste vrouw die die functie uitoefende in het WorldTour-peloton.

Bij Astana worden na het eerherstel van Aleksandr Vinokoerov enkele verschuivingen doorgevoerd en Seel gaat voor "een nieuwe uitdaging" bij Lotto-Soudal.

De omschrijving van haar opdracht: "Chief Business Officer onder de leiding van CEO John Lelangue, een rol die voorheen nog niet werd ingevuld bij het team. In die

managementfunctie zal Seel voornamelijk verantwoordelijk zijn voor Business Development, Marketing, Communicatie en Finance. Dit zowel voor het WorldTour-, dames- en belofteteam van Lotto Soudal."

In mensentaal: Seel leidt de gesprekken met sponsors, staat mee in voor de financiële rapportering aan de Raad van Bestuur en bepaalt mee de communicatiestrategie.

"Ik ben enorm verheugd dat we Yana Seel bij Lotto-Soudal kunnen verwelkomen”, reageert John Lelangue, CEO bij Lotto Soudal. “Yana bezit drie jaar ervaring als Managing Director binnen een WorldTour-ploeg en haar expertise wordt zonder twijfel een echte meerwaarde voor het team."

"We waren op zoek naar versterking op een positie die nog niet werd ingevuld. Zo hebben we de managementfunctie van Chief Business Officer gecreëerd met als doel de ploeg rond de ploeg te versterken.”



"De creatie van deze positie zal ons ongetwijfeld in staat stellen efficiënter te werken. Zo kan ik me als CEO focussen op het algemeen management van het project en op onze ‘core-business’: sport en performance. Ik ben ervan overtuigd dat Yana een enorm grote aanwinst is voor de ploeg. Zo blijven we bouwen aan de toekomst van het team op lange termijn.”