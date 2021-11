Hanne Claes verlaat groep van Jacques Borlée: "Nood aan nieuwe aanpak"

Hanne Claes was er de voorbije zomer nog bij op de Olympische Spelen in Tokio, waar ze door een stressfractuur niet voluit kon gaan. Claes dacht zelfs even aan stoppen, maar heeft die knop intussen weer omgedraaid en vertoeft met Team Belgium op de olympische stage in Turkije.



"Ik was er uiteindelijk vrij snel uit dat ik het nog eens wilde proberen in een nieuwe context", vertelt Claes. "Ik kijk uit naar het moment waarop alle puzzelstukjes samenvallen. De beste versie van mezelf tonen, gaf me motivatie."



Die nieuwe context is Carole Bam, ook de coach van de Belgian Cheetahs. "Ik had nood aan iets nieuws, een andere aanpak", legt ze uit. "We komen allebei uit de sprint. Pure snelheid is ons grootste wapen, alleen ben ik die de laatste jaren wat kwijtgeraakt."