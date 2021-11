Guanyu Zhou wordt de allereerste Chinees in de Formule 1: "Een mijlpaal"

De 22-jarige Guanyu Zhou is op dit moment nog aan de slag als testrijder bij Alpine. De Chinees komt ook uit in de Formule 2, waar hij op dit moment 2e staat in de WK-stand met nog 2 races te gaan.



Volgend seizoen maakt hij dus als allereerste Chinees de overstap naar de Formule 1. Alfa Romeo heeft dinsdag bekendgemaakt dat Zhou het tweede zitje krijgt. De Chinees wordt zo ploegmaat van Valtteri Bottas, die na dit seizoen overkomt van Mercedes.



"Autosport is mijn passie en ik droomde er als kind al van om zo hoog mogelijk te geraken. Dat ik de eerste Chinees ben in de Formule 1 is een mijlpaal in de Chinese motorsport", reageert Zhou, die de plaats inneemt van Antonio Giovinazzi. Bottas komt in de plaats van de afscheidnemende Kimi Räikkönen.



Met het aantrekken van Zhou hoopt Alfa Romeo de enorme Chinese markt aan te boren. "We halen hem niet alleen omdat hij een Chinees is, maar zijn komst is wel een megaboost voor het bedrijf, de sponsors en voor de Formule 1 in het algemeen", klinkt het bij de renstal.



Volgens enkele bronnen brengt Zhou zo'n 30 miljoen dollar mee. "Budgetten spelen uiteraard een rol, maar Guanyu is ook gewoon een sterke rijder. Hij is op dit moment de nummer 2 in het Formule 2-kampioenschap en maakt nog kans op de wereldtitel. Het is op alle vlakken een goeie deal", klinkt het.