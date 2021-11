Hoopgevend nieuws over "verdwenen" Shuai: "Ze is veilig en wordt niet bedreigd"

We hebben van meerdere bronnende bevestiging gekregen dat ze veilig is en niet wordt bedreigd

Steve Simon, voorzitter van de profbond voor tennissters (WTA), kwam vandaag met hoopgevend nieuws in The New York Times. "We hebben van meerdere bronnen, waaronder de Chinese tennisbond, de bevestiging gekregen dat ze veilig is en niet wordt bedreigd", klinkt het.

Toch gaf Simon ook meteen toe dat niemand van de WTA Tour, zoals officials en andere speelsters, reeds in staat zijn geweest Peng rechtstreeks te bereiken om haar veiligheid te bevestigen.

De Chinese autoriteiten zwijgen vooralsnog verder over de situatie van de tennisster. "Ik heb niets gehoord over de kwestie die u aan de orde stelde", aldus een woordvoerder van het ministerie van Buitenlandse Zaken.