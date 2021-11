Kimberly Buys gaat op zwempensioen met 2 aflossingstitels en 2 individuele podia

Op het BK korte baan in Leuven eindigde Kimberly Buys in haar laatste twee individuele wedstrijden derde op de 100m vrije slag (56"04) en derde op de 50m vlinderslag (24"12).

Met haar ploegmaats van BRABO won ze de 4x50m vrije slag gemengd (1'36"49) en de 4x50m wisselslag bij de vrouwen (1'51"37).



Buys werd door de organisatie achteraf in de bloemetjes gezet. "Ik ben heel blij met hoe het gelopen is. Er was veel volk om me aan te moedigen. Het is fijn om voor zoveel mensen af te sluiten", zei Buys.

Op het palmares van Buys staan een bronzen medaille op het EK in Glasgow in 2018 op de 50m vlinderslag, zilver in 2010 op de 200m wisselslag op het EK kortebaan in Eindhoven en zilver op de 100m vlinderslag op het EK kortebaan in het Franse Chartres in 2012.

Ze nam ook deel aan de Olympische Spelen van Londen (2012) en Rio (2016). Ze is ook nog steeds in het bezit van vier Belgische records in groot bad en zeven in klein bad op haar naam.