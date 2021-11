Amjahid versloeg in Abu Dhabi in de finale de Franse titelverdedigster Laurence Cousin Fouillat.

In de klasse tot 85 kilogram was er brons voor José Steve Nduazulu-Ndilu, wat eveneens goed was voor de titel bij de U21. Nassim Ghanmi keert in de klasse tot 94 kilogram naar huis met zilver bij de beloften.