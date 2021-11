Waarom zet de bondscoach Charles De Ketelaere (nog) niet in de spits?

Geen Romelu Lukaku en Michy Batshuayi. En toch verkiest Roberto Martinez straks Christian Benteke boven man-in-vorm Charles De Ketelaere in de spits. Wat is de redenering van de bondscoach?

Soms is polyvalentie een nadeel. Charles De Ketelaere kan erover meespreken: bij Club Brugge speelde het goudhaantje al op een handvol posities. Op beide flanken, als centrale middenvelder en diep in de spits. In die laatste rol speelde de youngster de voorbije maanden vaak zijn beste wedstrijden.

Toch veegde Roberto Martinez ondanks de afwezigheid van plan A en B - Lukaku en Batshuayi - de naam van De Ketelaere van tafel als diepe spits tegen Estland. De bondscoach ziet de aanvaller voorlopig het liefst uitgespeeld in steun van een targetspits.

"Charles kan draaien en perfect inspelen - dat is zijn grote kwaliteit. Als je dat als spits doet, sta je er alleen voor", verduidelijkte Roberto Martinez onlangs zijn standpunt bij VTM.

Tijdens de persconferentie gisteren ging Martinez nog wat dieper in op het thema. "We moeten Charles niet te snel op één bepaalde positie pinnen", klonk het. "Bij de Duivels is hij beter met een diepe spits voor zich, maar in specifieke wedstrijden zullen we hem zeker als nummer 9 kunnen gebruiken."

Niets dan lof van de bondscoach

Lees als: in wedstrijden waarin België verder van het doel van de tegenstander geduwd wordt. Zoals Club in de Champions League tegen PSG en City. Daarin vervulde De Ketelaere met verve zijn rol als "valse negen". Een groot verschil met het huidige systeem van de Duivels met een echte diepe spits. Aangezien de verwachting is dat België een hele avond op de helft van Estland zal kamperen, gooit Martinez zijn vertrouwde plan dus niet om. Te meer omdat De Ketelaere bij de Duivels nog niet het statuut van bij blauw-zwart heeft. Achter zijn naam prijken momenteel twee caps - ter info: Benteke telt er 42. Vanavond volgt wellicht nummer drie. Maar dus niet als spits.

Ondanks de overtuging van Martinez dat De Ketelaere momenteel niet het profiel heeft om als diepste aanvaller te fungeren bij de Duivels, staat het buiten kijf dat de bondscoach De Ketelaere zeer hoog inschat. “Eerst en vooral kijk ik niet naar de voetballer Charles De Ketelaere, maar naar de mens”, vertelde hij gisteren. “Ik zie een jonge kerel die al heel matuur en rustig is, met veel zelfvertrouwen. Echt indrukwekkend. Hij is een geweldige speler, die sterk is met de rug naar doel en geweldig kan wegdraaien van zijn tegenstander." "Bovendien is Charles bijna perfect tweevoetig", ging de bondscoach verder. "Hij leest hij het spel op een uitzonderlijke manier. Ik heb nog niet veel Belgische spelers gezien die op die leeftijd konden wat hij doet."