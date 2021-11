Messi raakt in extremis toch fit voor WK-kwalificatieduel tegen Uruguay

"We geloven dat Messi fit is en klaar om te spelen", vertelde Scaloni vlak voor de interland tegen Uruguay. "Leo wil ook zelf heel graag spelen en ik wil hem zelf ook opstellen."



Scaloni kwam ook kort terug op de irritaties die PSG eerder deze week kenbaar maakte: "De reactie van PSG-directeur Leonardo is begrijpelijk. Messi was de laatste tijd heel vaak bij ons, maar we houden ons altijd aan de afspraken."



"Het is ook niet de eerste keer dat clubs moeilijk doen om hun spelers naar een nationaal elftal te laten vertrekken."



Argentinië staat er in elk geval uitstekend voor om zich te plaatsen voor het WK in Qatar van volgend jaar. Ze staan momenteel tweede in de groep na Brazilië, de top vier plaatst zich automatisch. Daarnaast is het Argentijnse nationale elftal ook al 25 wedstrijden op een rij ongeslagen.