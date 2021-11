Peter Vandenbempt: "Eden Hazard is zelf hoofdschuldige aan tragisch verhaal"

Het huwelijk tussen Eden Hazard en Real Madrid werd bezegeld in de zomer van 2019, maar telt intussen meer kwade dan goede dagen. Het begon 2 jaar geleden al slecht toen Hazard met overgewicht in de Spaanse hoofdstad arriveerde en sindsdien is hij van de ene blessure in de andere gesukkeld. "Ik vind het een tragisch verhaal, waar hij in eerste instantie zelf de hoofdschuldige aan is", zegt Peter Vandenbempt. "De voorbije 2 jaar is er altijd een probleem geweest met zijn fysieke paraatheid. Veel kleine blessures. Maar nu is er helemaal niks meer." Volgens coach Carlo Ancelotti is er niks mis met Hazard: hij traint goed, leeft goed en werkt hard. "En toch zit hij op de bank. Voor een voetballer die niet start zijn dat de ergste dingen die je kunt horen van je trainer", meent Vandenbempt.

Krijgen we nog ooit de Hazard te zien die absolute wereldtop was en schitterde op het WK van 2018? "Ik heb hem die vraag gesteld tijdens de vorige interlandbreak", zegt Vandenbempt. "Hij zei resoluut ja."



"Maar op een of andere manier vindt Ancelotti hem toch niet nuttig genoeg om in zijn filosofie een bepalende speler te zijn. Er is op dit moment ook niets wat erop wijst dat dat snel zal veranderen."



"De interlandbreak en het warme nest van de Rode Duivels komen op een goed moment voor hem, want de situatie bij Real is zeer precair. Zijn waarde is ook gigantisch gekelderd. Als je Wikileaks koppelt aan de officiële documenten, hebben ze zo'n 160 miljoen euro betaald voor hem. Dat kun je niet zomaar opzij schuiven."



"Zelf ben ik ook niet 100 procent zeker dat hij nog ooit dat niveau haalt. Zijn typische versnellingen zijn minder snedig en komen minder vaak voor. Het is nu vaker lateraal. De versnellingen brengen weinig op. We zien ze niet meer. Ik kan niet zeggen of dat nog terugkomt."