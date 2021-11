Verstappen nadert wereldtitel: "Kleine blunders van Mercedes worden nu wel afgestraft"

"Op dit moment lijkt het zelfs dat de bal naar het Verstappen-kamp rolt. Nochtans hadden alle kenners vooraf aan dit seizoen Hamilton aangewezen als favoriet, omdat Mercedes iets had gevonden met de achterophang waardoor de auto op het rechte stuk nog sneller kon. Maar wat geweldig is: allebei de teams werken nog steeds heel hard aan het verbeteren van de auto, terwijl ze dat meestal laten liggen wanneer het einde van het seizoen nadert."

"Enkele keren heeft Red Bull halfweg het seizoen een vuist kunnen maken, maar dan was de buit al binnen voor Mercedes. Zij gingen zich dan al focussen op hun auto voor het komende seizoen en bleven altijd een stapje voor. Dit jaar zien we voor het eerst dat Red Bull vanaf de start meedoet voor de overwinning."

"Sinds de hybride motoren hun intrede deden in 2014, was het al Mercedes wat de klok sloeg", begint Kris Wauters aan zijn monoloog.

"Verstappen heeft een ongelofelijk gevoel in zijn linkervoet"

Waar de Nederlander in zijn jonge jaren nog eens onbesuisd door de bochten ging, lijkt hij zijn risicoanalyses nu perfect uit te rekenen. Hij durft, maar hij kan het ook aan. Dat toonde hij gisteren met een erg laat maar juist remmanoeuvre bij de start in de GP van Mexico.

"Vooraf was er ook heel wat doen om de start. Want Mexico - op grote hoogte - is in principe een Red Bull-track, omdat het powerverlies beter gecompenseerd wordt. Maar wat gebeurt er in de kwalificaties? Verstappen staat de poleposition af en de voorlinie bestaat uit Bottas en Hamilton. Wat ook voor extra spanning zorgde in aanloop naar de start. Maar Verstappen start uitstekend, maakt gebruik van de slipstream en raast vliegensvlug voorbij Bottas."

"Ik was graag bij de debrief van Mercedes geweest, want het lijkt me dat Bottas vooral zelf graag eerst door de bocht wilde gaan. Misschien heeft zijn nakend vertrek en een degout van de tweede viool daar wat mee te maken."

"Maar Verstappen raakt ook maar voorbij Bottas omdat hij net heel laat remt", weet Wauters. "Dat is niet evident, want je rijdt tegen een snelheid van 300 km/u en de banden zijn nog niet helemaal op temperatuur, dus je hebt er het raden naar waar het ideale rempunt ligt. Maar Max Verstappen heeft een ongelofelijk gevoel in zijn linkervoet. Je moet als het ware door een muur trappen en tegelijk je remdruk meteen zien te verminderen. Verstappen is daar een kei in."