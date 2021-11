Iljo Keisse: "Mark Cavendish is gemotiveerd om het goed te doen in Gent"

Iljo Keisse werd weer gekoppeld aan Mark Cavendish, ploegmakker bij Deceuninck-Quick Step. In een vorige editie verscheen de Brit niet echt in hoogvorm aan de start van de Gentse Zesdaagse.

"Vanaf donderdag rijden we samen 3 dagen in Denemarken en dan zullen we wel zien hoe het gesteld is met mijn en zijn conditie", glimlacht Keisse, die gisteren wel al met Cav en andere ploegmaats trainde op de piste in de Gentse Blaarmeersen.

"Enkele jaren geleden liep het inderdaad iets minder, maar met zijn talent en klasse kwam hij er na 3 dagen al door. Het probleem was dat ik toen al kapot was."

"Het is altijd afwachten hoe Cav hier arriveert. Dit is geen hoofddoel voor hem, maar hij is gemotiveerd om het goed te doen."

Cavendish is net terug van een vakantie in Abu Dhabi. Vakantie, dat staat niet in het woordenboek van Keisse. Hij rijdt volgend jaar zijn laatste profseizoen.

"Ik heb na het wegseizoen 2 dagen gerust, maar op mijn leeftijd is het beter om voort te trainen."

"Als ik stilval, weet ik dat het onmogelijk is om op zo'n korte tijd weer op toerental te komen. Ik heb er geen last van en het is ook een voordeel voor het wegseizoen."